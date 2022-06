POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgängerin - Erstmeldung

Ettringen, Bäckerstraße (ots) - Wie der Polizei Mayen gestern angezeigt wurde, kam es in der Zeit vom 28.05.2022, 13:00 Uhr bis 31.05.2022, 09:00 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einer Glasscheibe eines Geschäftes. Ein bislang unbekannter Täter warf einen Stein in eine Fensterscheibe eines Frisörsalons, hierbei ging die Scheibe zu Bruch. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. Rückfragen bitte an: ...

