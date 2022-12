Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach, Heiligenmatte, Lkr. Rottweil) Mülltransporter mit Tankaufbau kommt von der Straße ab und kippt um

Lauterbach, Heiligenmatte, Lkr. Rottweil (ots)

Am Dienstagmittag ist ein Mülltransporter mit Tankaufbau für landwirtschaftliche Fäkalien auf einer schmalen Nebenstraße im Bereich des Hofes Heiligenmatte bei Lauterbach über die Fahrbahnkante gerutscht, in der Folge an einem angrenzenden und mit Schnee bedeckten Schräghang ins Rutschen geraten, umgekippt und nach einem Überschlag schließlich auf dem Dach liegen geblieben. Zunächst war unklar, ob sich der im Führerhaus befindliche Fahrer bei dem Unfall Verletzungen zugezogen hat, letztlich konnte aber von einem zufällig anwesenden Ärztepaar, welches sich um den aus dem Führerhaus befreiten Fahrer kümmerte und von den zusammen mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräften Entwarnung gegeben werden. Die verständigten und ebenfalls am Unfallort mit sieben Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften eingetroffenen Feuerwehrabteilungen Lauterbach und Schramberg sicherten den Lastwagen vor einem weiteren Abrutschen, bis dieser von einem Spezialabschleppunternehmen mit Kran geborgen und abtransportiert werden konnte. Auch wurde von der Feuerwehr der im Kraftstofftank des Lastwagens befindliche Dieselkraftstoff vorsorglich abgepumpt. Das Wasserwirtschaftsamt war ebenfalls vor Ort eingesetzt. Der am Lastwagen entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 30.000 Euro.

