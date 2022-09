Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen: Gartenhütte abgebrannt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Freitag kurz vor 14 Uhr eine größere Gartenhütte in der Gartenanlage Taufbach in Brand und brannte fast komplett ab. Die Feuerwehr Aalen war mit 23 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen auf die angrenzenden Grundstücke verhindern. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit einem Rettungswagen vor Ort. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern derzeit noch an. Vermutlich wurde der Brand jedoch von einem defekte Rasenmäher-Akku ausgelöst. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro - verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aalen: Pkw seitlich gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 16.30 Uhr befuhr eine 27-jährige Pkw-Lenkerin die Alte Heidenheimer Straße stadteinwärts. Um in die Walkstraße nach links abzubiegen, ordnete sie sich auf der Linksabbiegespur ein. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie kurz an, musste jedoch verkehrsbedingt wieder anhalten. Ein hinter ihr anfahrender Kleintransporter mit Anhänger wollte an ihr rechts vorbeifahren, streifte hierbei jedoch den Pkw der 27-Jährigen, verursachte hierdurch einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro und fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Bei dem Kleintransporter soll es sich um ein weißes Sprinter-ähnliches Fahrzeug gehandelt haben. Der mitgeführte Anhänger hatte eine graue Plane und vermutlich nur eine Achse. Das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/ 524-150, sucht Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Kleintransporter geben können.

Schwäbisch Gmünd: Toyota übersehen

Eine 18-jährige Chrysler-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 19.45 Uhr die Kreisstraße 3268 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Großdeinbach. An der Kreisstraße 3334 wollte sie nach links in Richtung Lorch (alte B29) abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 60-jährigen Toyota-Fahrer mit Westfalia-Anhänger und es kam noch im Einmündungsbereich zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

