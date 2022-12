POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkene Autofahrerin ohne Führerschein unterwegs (21.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Dienstagabend hat ein dreister Dieb gegen 21 Uhr in der Bahnhofstraße, am Bahnhof, einer Frau eine Stofftasche entrissen. Eine 21-Jährige stand am Bahngleis 2 und hatte eine Stofftasche über ihre Schulter gehängt. Als ein Zug einfuhr, entriss ihr ein Unbekannter die Tasche und flüchtete zu Fuß über die Gleise. Die Bestohlene ...

mehr