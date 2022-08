LPI-G: Blumen herausgerissen

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts stürzte gestern (16.08.2022), gegen 20:30 Uhr, der 54-jährige Fahrer eines Motorrades MZ in der Schopperstraße. Durch den Unfall wurde er erheblich verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

