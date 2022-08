Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Schäden durch unbekannte Pyrotechnik in Gera festgestellt

Gera (ots)

Gera: Nachdem der Polizei Gera gestern (16.08.2022) bereits zwei Fälle bekannt wurden, in denen von unbekannten Tätern in der Erich-Mühsam-Straße sowie der Tinzer Straße Sachschäden durch den Einsatz von Pyrotechnik verursacht wurden, kam gegen 10.00 Uhr ein weiterer Fall zu Anzeige. Demnach warfen bislang unbekannte Täter gegen 03.45 Uhr unbekannte Pyrotechnik auf den Balkon einer 84-jährigen Frau im Glück-Auf-Weg in Gera. Durch dessen Umsetzung entstanden auf dem Balkon Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ob und inwieweit eine Verbindung zu den anderen bekannten Fällen besteht, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell