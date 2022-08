Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Automaten mit Pyrotechnik beschädigt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Ins Visier bislang unbekannter Täter gerieten in der Nacht vom 15.08. auf den 16.08.2022 zwei Fahrkartenautomaten an einer Bushaltestelle in der Tinzer Straße in Gera. Wie der Polizei Gera gestern Morgen (16.08.2022, ca. 09.00 Uhr) bekannt wurde, beschädigten die Täter die beiden Automaten mit bislang unbekannten pyrotechnischen Gegenständen, bevor ihnen die Flucht gelang. Insgesamt entstanden dadurch mehrere Tausend Euro Sachschaden. Entwendet wurde aus den Automaten nichts. Gegenwärtig geht die Polizei Gera von jugendlichen Tätern aus, die sich in der besagten Nacht auch in anderen Bereichen in Bieblach und Bieblach-Ost aufgehalten und dort Pyrotechnik gezündet haben könnten. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen der Tat. Haben Sie in der gennannten Nacht verdächtige Personen oder Personengruppen mit Pyrotechnik beobachtet oder gar die Täter bei der Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/82340 aufgenommen. (JMV)

