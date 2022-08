LPI-G: Fahrzeugführerin stand unter Einfluss von Alkohol und kollidierte mit Telefonmast

Altenburg (ots) - Kummer: Am 15.08.2022, um 14:15 Uhr ,befuhr eine 24-jährige Fahrerin eines Motorrades Honda den Kreisverkehr Nitzschka. Auf Grund von regennasser Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Die 24-Jährige wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

mehr