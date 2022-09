Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer durch Frontalkollision schwer verletzt

Löhne (ots)

POL-HF (mmb): Zu einer Frontalkollision zwischen einem VW Bulli und einem Rennradfahrer kam es am Sonntag (18.09.2022) um 12.59 Uhr im Kurvenbereich der Nordbahnstraße/ Übergang zur Straße Am Mittelbach. Der schwer verletzte, 49-jährige Radfahrer aus Bad Oeynhausen wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Notfallseelsorger übernahmen die Betreuung der 55-jährigen Kraftfahrzeugführerin aus Hiddenhausen. Bei der Spurensicherung wurden die örtlichen Polizeikräfte durch ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster unterstützt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ferner ein Unfallsachverständiger aus Bielefeld hinzugezogen. Während der Maßnahmen wurde die Straße im Bereich der Unfallstelle bis 19.00 Uhr vollständig gesperrt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter der Rufnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

