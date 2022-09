Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschäden

Kirchlengern (ots)

POL-HF (mmb): Am Samstag (17.09.2022) um 11.20h kam es auf dem Ostring/ Höhe Anschlussstelle Fiemerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschäden und hohem Sachsachschaden. Eine 70-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Oeynhausen war mit ihrem Mercedes-Benz nach links in Richtung Fiemerstraße abgebogen, ohne einem auf dem Ostring in Gegenrichtung fahrenden BMW den Vorrang zu gewähren. Beide Fahrzeuge kollidierten und die beiden Fahrzeuginsassen im BMW (Ehepaar, 57 und 60 Jahre aus Hüllhorst) mussten verletzt zur stationären Behandlung Krankenhäusern zugeführt werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und zwei Verkehrszeichen wird von der Polizei auf 13500 Euro geschätzt. Beide PKW mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verkehr aus Fahrtrichtung Süden/ BAB 30 bis ca. 12.50 Uhr abgeleitet.

