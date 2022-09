Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Smartphone entwendet - 25-Jährige verfolgt Tatverdächtige

Herford (ots)

(jd) In einem Lebensmittelmarkt in der Waltgeriestraße ließ eine 25-jährige Herforderin gestern (14.9.), um 9.35 Uhr kurz ihren Einkaufswagen aus den Augen. In dem Einkaufswagen befand unter anderem auch ihr Smartphone. Die Herforderin bemerkte dann, dass eine ihr nicht bekannte Frau mit ihrem Smartphone das Geschäft verließ. Die Frau lief der bis dahin Unbekannten nach und konnte sie kurze Zeit später einholen, um ihr Smartphone wieder an sich zu nehmen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen sodann eine Anzeige wegen Diebstahls auf. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 45-jährige Herforderin.

