POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - 23-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrollierten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford in der vergangenen Nacht (14.9.) einen 23-Jährigen Bielefelder. Gegen 1.45 Uhr fuhr der Mann mit seinem VW auf der Mindener Straße in Richtung Innenstadt. Der Bielefelder konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen, auch eine Recherche in den polizeilichen Systemen verlief negativ. Die Beamten nahmen jedoch Anzeichen von Alkoholkonsum bei dem Mann wahr und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser verlief deutlich positiv, sodass der 23-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe in ein Herforder Krankenhaus gebracht wurde. Nach Abschluss dieser Maßnahme wurde der 23-Jährige entlassen.

