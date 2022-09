Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Volvo

Hiddenhausen (ots)

(jd) Gegen 17.15 Uhr parkte eine 39-jährige Herforderin am Sonntag (11.9.) ihren Volvo in einer Parkbucht an der Bünder Straße in Fahrtrichtung Herford. Die Frau kehrte etwa eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurück und stellte sowohl am Kotflügel als auch an der hinteren Tür massive Beschädigungen fest. Ein weiterer Pkw hat offensichtlich den geparkten Volvo gerammt, der bisher unbekannte Fahrzeugführer kam seinen Pflichten jedoch nicht nach und verließ den Unfallort. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem am Unfall beteiligten Fahrzeug um einen Ford. Das Verkehrskommissariat bittet daher mögliche Zeugen, die am Sonntag zwischen 17.15 Uh rund 18.25 Uhr an der Bünder Straße in Hiddenhausen etwas beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Schaden an dem Volvo liegt bei rund 4000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell