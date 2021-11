Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 15. November 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Autofahrerinnen

Montag, 15.11.2021, gegen 08:10 Uhr

Am Montagmorgen ereignete sich in der Straße Grüner Platz ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte eine 28-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei den bevorrechtigten PKW einer 64-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrerinnen, sie wurden mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahmen und der anschließenden Bergungsmaßnahmen kam es im Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderung. Im Einsatz waren Polizei, Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr sowie ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell