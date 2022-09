Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrug per Messenger - Löhnerin überweist vierstellige Summe

Löhne (ots)

(jd) Am Sonntag (11.9.) erhielt eine 61-jährige Frau aus Löhne eine Nachricht via WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer. In der Nachricht teilte ihr ihr angeblicher "Sohn" mit, dass er sein Handy verloren habe und sie daher von einer neuen Nummer kontaktiere. Im gleichen Zuge bat die Person darum, dass die Löhnerin eine vierstellige Summe Bargeld überweist. Die Frau tat dies und ließ das Geld entsprechend auf das ihr mitgeteilte Konto überweisen. Einige Stunden später wurde sie erneut um Geld gebeten. In der Zwischenzeit hatte sie jedoch Kontakt mit ihrem Sohn und der Betrug fiel auf.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Herford auf eine Betrugsmasche per WhatsApp hin: Wer eine Nachricht von einem angeblichen Bekannten bekommt und derjenige um Geld bittet, sollte auf jeden Fall Vorsicht geboten sein. In so einem Fall rät die Polizei, die Person über eine bekannte Nummer zu kontaktieren. Keinesfalls sollte Geld auf ein in diesem Zusammenhang genanntes Konto überwiesen werden. Auch Informationen zu persönlichen Details oder Vermögenswerten sollten nicht preisgegeben werden.

