Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 16-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligte oder Zeugen

Enger (ots)

(jd) Eine 16-jährige Hiddenhauserin fuhr am Mittwoch (14.9.), gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Ringstraße in Richtung Meller Straße. Gleichzeitig fuhr auf der Wigbertstraße eine bisher unbekannte Autofahrerin mit ihrem weißen Pkw und beabsichtigte, nach rechts in die Ringstraße abzubiegen. Als die vorfahrtsberechtigte 16-Jährige mit ihrem Rad den Einmündungsbereich Ringstraße/Wigbertstraße passierte, bog die Autofahrerin ab. Die 16-Jährige bremste daraufhin stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Während des starken Bremsvorgangs verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte auf die Fahrbahn, wo sich das Fahrrad mehrfach überschlug. Die etwa 27 bis 33 Jahre alte Autofahrerin erkundigte sich nach der Radfahrerin, setzte ihre Fahrt dann jedoch fort. Die 16-Jährige verletzte sich leicht, ihr Rad sowie ihr Smartphone wurden durch den Sturz beschädigt. Die Polizei Herford bittet die am Unfall beteiligte Autofahrerin oder weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell