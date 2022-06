Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Wohnungseinbruch

In der Falkenstraße wurde zwischen Donnerstagabend und Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Bereits am Freitagmorgen war der Polizei ein Einbruch in unmittelbarer Nachbarschaft gemeldet worden. Wer in den vergangenen Tagen in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unbekannter Quad-Fahrer verletzt Fußgänger

Am Samstag gegen 19:30 Uhr fuhr in Schwäbisch Gmünd im Türlensteg, Höhe Hausnummer 37, ein bislang unbekannter Quad-Fahrer einem Fußgänger über den Fuß, wodurch dieser gegen eine Wand gedrückt und leicht verletzt wurde.

Hinweise auf den Fahrer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell