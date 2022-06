Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Berglen-Steinach - Fehler beim Abbiegen

Aalen (ots)

Ein 62-jähriger Dacia-Fahrer befuhr am Samstag kurz vor 07.30 Uhr die Kreisstraße 1869 von Reichenbach nach Steinach. In Steinach wollte er nach links in die Lindenstraße (L 1140) abbiegen, kam hierbei mit seinem Fahrzeug über die Mittellinie und kollidierte mit einem aus Steinach in Richtung Hößlinswart fahrenden VW Golf. Sowohl der Dacia-Fahrer als auch der 21-jährige VW-Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

