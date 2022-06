Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden - Motorradfahrerin leicht verletzt

Ein 23-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Freitag gegen 14:40 Uhr die Schwaikheimer Straße in Winnenden und musste aufgrund von Gegenverkehr hinter einem am Straßenrand parkenden Fahrzeug anhalten. Eine dahinter fahrende 22-jährige Motorradfahrerin erkannte dies zu spät, fuhr auf den haltenden Seat auf, stürzte und verletzt sich hierbei glücklicherweise nur leicht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Backnang - Fahrradfahrer leicht verletzt

Ein 50-jähriger Audi-Fahrer bog am Freitag kurz vor 18 Uhr von der Maubacher Straße nach rechts in den Heininger Weg ein und übersah hierbei einen ihm entgegenkommenden 30-jährigen Radfahrer. Der 50-Jährige kam beim Abbiegen zu weit nach links und kollidierte hierdurch mit dem Fahrrad. Der Radfahrer konnte durch Abbremsen und Ausweichen noch Schlimmeres verhindern und wurde lediglich leicht verletzt.

Weinstadt - Rennradradfahrer schwer verletzt

Eine 31-jährige VW-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 18 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Strümpfelbach in Richtung Beutelsbach. An der Kreuzung mit der Weinbergstraße / Kernerweg übersah die 31-Jährige einen von rechts vorfahrtsberechtigt kommenden Rennradfahrer. Der 41-jährige Radfahrer krachte in das rechte Heck des VW Touran und erlitt mehrere schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro - 3.000 Euro am Touran und ca. 10.000 Euro an der hochwertigen Rennmaschine des Radfahrers.

Weinstadt - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr am Freitag kurz vor 19 Uhr die Kreisstraße 1865 von Manolzweiler in Richtung Schnait. Hierbei stürzte er in einer Kurve und prallte gegen die Leitplanke. Der KTM-Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am der KTM und an der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell