Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag ereignete sich zwischen 00:00 und 22:40 Uhr in der Oberen Himmelsbergstraße in Höhe des Anwesens 119 ein Kennzeichendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete an einem rotfarbigen Pkw Mitsubishi Space Star, welcher am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt war, das vordere amtliche Kennzeichen mit ZW-Ortskennung. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.|pizw

