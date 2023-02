Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: Nach Apothekeneinbrüchen - Tatverdächtigen festgenommen (Folgemeldung)

Friedberg (ots)

+++

Auf Veranlassung der zuständigen Staatsanwaltschaft in Gießen erfolgte am Montagnachmittag (13.02.2023) die Vorführung des Tatverdächtigen bei einem Haftrichter. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Anbei nochmals die am Montagnachmittag (13.02.2023) unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5440270 veröffentlichte Erstmeldung:

In der Nacht zu Montag kam es in der Friedberger Bismarckstraße zu einem versuchten Einbruch in die dortige Apotheke. Kurz nach 3 Uhr hatte die dortige Alarmanlage ausgelöst. Eine Polizeistreife stellte wenige Minuten später an der Eingangstür, die offenbar standgehalten hatte, mehrere frische Hebelspuren fest. Die Kriminellen hatten sich vor dem Eintreffen der Ordnungshüter jedoch bereits aus dem Staub gemacht.

Im Rahmen der folgenden Fahndung bemerkten die Beamten wenige Hundert Meter entfernet in der Apotheke am Haingraben eine dunkel gekleidete Person. Mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen umstellte man das Gebäude, an welchem ein Fenster aufgebrochen worden war. Da die Person den Aufforderungen der Beamten, herauszukommen, nicht nachkam, schickten diese schließlich den Polizeihund in das Gebäude. Im Untergeschoss der Apotheke konnten die Schutzleute kurz darauf einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei diesem handelt es sich um einen 14-Jährigen, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt.

+++

