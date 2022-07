Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Kind bei Unfall verletzt

Mit leichten Verletzungen musste ein 12 Jahre alter Junge nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in eine Klinik gebracht werden. Der Bub war mit seinem Fahrrad auf einem Fußweg unterwegs und querte die Georg-Zimmerer-Straße, offensichtlich ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 19-jährige VW-Fahrerin, die die Straße zu dem Zeitpunkt ordnungsgemäß befuhr, kollidierte mit dem Jungen. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Inzigkofen

Arbeitsunfall

Bei Instandsetzungsarbeiten an einem Förderband in einer Firma im Paulter Weg wurde am Mittwoch kurz nach 11 Uhr ein 33 Jahre alter Monteur schwer verletzt. Da das vertikale Band verkeilt war, versuchte der 33-Jährige zunächst, die Blockade mit zwei weiteren Arbeitern durch Körperkraft zu lösen. Da dies nicht funktionierte, wurde vereinbart die Anlage auf Volllast laufen zu lassen, um sie so wieder in Gang zu bringen. Da dies augenscheinlich zunächst auch nicht funktionierte, begab sich der 33-Jährige erneut zu dem Förderband und versuchte abermals, die Blockade mit Muskelkraft zu lösen. In dem Moment setzte sich das Band in Gang, wodurch das Bein des 33-Jährigen eingeklemmt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an, um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob Fremdverschulden vorliegt.

Krauchenwies

Kollision von Pkw mit Fahrrad

Eine leicht verletzte Jugendliche und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in der Gorheimer Allee ereignet hat. Eine 16-jährige Mountainbike-Fahrerin hielt sich im Kurvenbereich mutmaßlich nicht an das Rechtsfahrgebot und kollidierte seitlich mit dem Opel eines entgegenkommenden 19-Jährigen, der offenbar ebenfalls nicht ganz rechts fuhr. Durch den wuchtigen Zusammenstoß stürzte das Mädchen und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung.

