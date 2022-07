Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Getränkemarkt bestohlen - Täter gefasst

Einen mutmaßlichen Leergutdieb hat die Polizei Leutkirch am frühen Donnerstag überführt. Der 62 Jahre alte Mann steht im Verdacht am Donnerstagmorgen aus einem Getränkemarkt in der Bergstraße in Adrazhofen mehrere Leergutkisten mitgenommen zu haben. Ein Zeuge beobachtete den Täter und meldete den Vorfall der Polizei. Diese stoppte den 62-Jährigen, der das Leergut in einen dunklen Wagen geladen und davongefahren war, auf einer Kreisstraße in der Nähe. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls zu rechnen.

Bad Wurzach

Am Steuer eingeschlafen und Unfall verursacht

Übermüdung dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein 79 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch gegen 16.30 Uhr während der Fahrt auf der Riedhalde einen Unfall verursacht hat. Auf der leicht abschüssigen Straße kam der Opel-Lenker in Folge seiner Müdigkeit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Skoda eines 39-Jährigen zusammen. Während der Unfallverursacher bei der Kollision der Fahrzeuge unverletzt blieb, erlitt der 39-Jährige schwerere Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden, der sich insgesamt auf rund 15.000 Euro belaufen dürfte. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Unfallverursachers.

Wangen

Auseinandersetzung in Bar

In einer Gaststätte in der Ravensburger Straße haben sich zwei 53 und 37 Jahre alte Männer am Mittwochabend ein Handgemenge geliefert. Die beiden alkoholisierten Kontrahenten gerieten kurz vor Mitternacht in Streit, den sie, nach einem verbalen Disput, durch Handgreiflichkeiten zu lösen versuchten. Dabei verletzten sie sich gegenseitig leicht. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen Körperverletzung. Der Ältere war so erheblich betrunken, dass er nach der Auseinandersetzung von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde und den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbrachte.

Wangen

Zaun umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich beim Ausparken aus einem gegenüberliegenden Parkplatz hat ein Fahrzeuglenker am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Bernhard-Müller-Straße einen Metallzaun umgefahren. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 600 Euro am Zaun zu kümmern. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen soll es sich bei dem Pkw des Flüchtigen um einen schwarzem VW Polo mit Zulassung im Bodenseekreis gehandelt haben. Das Polizeirevier Wangen bittet Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Motorradfahrer stürzt

In einer Kurve der Ravensburger Straße ist ein Motorradfahrer am Mittwoch gegen 15 Uhr gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der 17 Jahre alte Fahrer war in Richtung Wangen unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang zu Fall kam. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die oberflächlichen Wunden des 17-Jährigen noch an der Unfallstelle. An seiner Maschine entstand durch den Sturz ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Baienfurt

Radfahrer von Auto erfasst

Schwerere Verletzungen hat ein 15 Jahre alter Radfahrer erlitten, als er am Mittwoch kurz vor 8 Uhr im Bereich des Marktplatzes von einem Pkw erfasst worden ist. Der Lenker des VW wollte von der Straße nach links auf den Parkplatz am Rathaus abbiegen und übersah dabei den Radler, der unberechtigterweise den Gehweg befuhr. Durch die Kollision erlitt der Jugendliche einen Bruch und musste von Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Mountainbike entstand ein Schaden von rund 800 Euro, der Schaden am VW wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Baienfurt

Clique Heranwachsender beschäftigt Polizei

Anhaltende Ruhestörung, Vermüllung der Skateranlage, Fahren unter Alkoholeinfluss, Beleidigung von Polizisten und Diebstahl - eine Gruppe Heranwachsender hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag beschäftigt. Nachdem die Clique im Alter zwischen 18 und 23 Jahren, die sich an der Skateranlage in der Zeppelinstraße getroffen hat, wegen anhaltenden Lärms durch Schreie und Musik gegen 23.30 Uhr für Beschwerden von Anwohnern sorgte, verwies die Polizei die etwa 10-köpfige Gruppe der Anlage. Den Müll, den die Gruppe verursacht hat, mussten sie zuvor beseitigen. Ein 21-Jähriger Radfahrer wurde kurz darauf von den Polizisten angehalten, laut einem Atemalkoholtest hatte er über 2 Promille intus. Die Folgen waren eine Blutabgabe in einem Krankenhaus und eine Anzeige. Eine 19-Jährige aus der Gruppe beleidigte die Polizisten während des Einsatzes fortwährend und hat nun ebenfalls mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Nur kurze Zeit später lärmte dieselbe Gruppe im Bereich des Marktplatzes, sodass sich abermals Anwohner beschwerten. Auf die Beteiligten kommen nun ebenfalls Anzeigen wegen der andauernden Lärmbelästigung zu. Ein Trio der Clique fiel gegen 3 Uhr zudem bei einem Diebstahl in einer Tankstelle in der Waldseer Straße auf. Eine 18-Jährige hatte eine Getränkeflasche gestohlen, was vom Verkäufer bemerkt wurde. Bei der Durchsuchung ihrer Tasche fand die Polizei neben dem Diebesgut auch ein verbotenes Springmesser. Die Waffe wurde einbehalten. Eine Strafanzeige wegen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sind nun die Folge für die 18-Jährige.

