Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - ohne Helm unterwegs

Mit schweren Verletzungen musste ein 85 Jahre alter Radfahrer in eine Klinik gebracht werden, nachdem er am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in der Ailinger Straße alleinbeteiligt gestürzt ist. Der Senior, der zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, zog sich den jetzigen Erkenntnissen zufolge Schürfwunden, einen Bruch sowie eine Kopfverletzung zu. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang nochmals dringend dazu, einen Sturzhelm zu tragen. Dieser kann Unfallbeteiligte vor schweren Kopfverletzungen und deren schwerwiegenden Folgen bewahren.

Friedrichshafen

Auto prallt gegen Baum - Fahrerin leicht verletzt

Weil sie ihren Angaben zufolge einem Reh ausweichen musste, kam eine 40-jährige BMW-Fahrerin am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr zwischen Krehenberg und Blankenried vom Gemeindeverbindungsweg ab und prallte gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An ihrem Wagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 20.000 Euro Sachschaden.

Tettnang

Missglücktes Überholmanöver

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr infolge eines unachtsamen Überholversuchs auf der Bundesstraße 467. Ein 25-jähriger Sprinter-Lenker fuhr von Liebenau in Richtung Tettnang und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens an. Dabei übersah er, dass ein 77 Jahre alter Mercedes-Fahrer bereits von hinten überholte, woraufhin es zur seitlichen Kollision kam. Am Fahrzeug des Unfallverursachers wird der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro, an der E-Klasse auf etwa 4.000 Euro beziffert. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu schaden.

Eriskirch

In Gegenverkehr geraten - Unfall mit Sachschaden

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Eriskirch am Mittwoch gegen 12.15 Uhr ermittelt die Polizei gegen einen 73 Jahre alten Autofahrer. Dieser war in Fahrtrichtung Lindau unterwegs und dabei mehrmals auf die Gegenfahrspur geraten. Auf Höhe Schlatt kollidierte er mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 43-Jährigen und dem Peugeot einer 62-Jährigen. Während die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand rund 10.000 Euro Gesamtsachschaden. Sowohl der Wagen des Unfallverursachers, als auch der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Polizeiposten Langenargen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 73-Jährigen eingeleitet. Ob die unsichere Fahrweise eine medizinische Ursache hatte, wird aktuell nicht ausgeschlossen. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Weitere Personen, die auf den Renault-Lenker aufmerksam wurden oder durch dessen Manöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Auto zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr einen im Askaniaweg geparkten BMW i3 zerkratzt. Der Sachschaden an Fahrer- und Beifahrertüre wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Radfahrer beim Abbiegen übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat sich ein 42 Jahre alter Rennradfahrer zugezogen, als er am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr von einem Pkw erfasst wurde. Eine 54 Jahre alte Renault-Fahrerin war auf der Zeppelinstraße unterwegs und wollte nach links in den Schießstattweg abbiegen. Dabei übersah sie den in entgegengesetzter Richtung fahrenden Radler, der anstatt auf dem Radweg auf der Straße fuhr. Infolge der Kollision stürzte der 42-Jährige und erlitt Schürfwunden und Prellungen. Der Gesamtsachschaden wird auf etwas mehr als 1.000 Euro beziffert.

Owingen

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr an der Kreuzung der Straße "Henkerberg" mit der Maybachstraße wurde ein 31-jähriger Motorradfahrer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge bog ein 57-jähriger Sprinter-Lenker nach rechts in die Maybachstraße ab und hielt sich dabei mutmaßlich nicht an das Rechtsfahrgebot. Der Motorradfahrer erkannte die Gefahr, bremste stark ab und kam in der Folge zu Fall. Er schlitterte über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Sprinter, wo sich seine Maschine verkeilte. Der Zweiradfahrer erlitt leichte Verletzungen. An seinem Motorrad entstand rund 4.000 Euro, am Mercedes etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell