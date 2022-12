POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Uwe Carsten S. (60) aus Seelze gesehen?

Hannover (ots) - Am Sonntag, 04.12.2022, haben Unbekannte die Räumlichkeiten einer Turnhalle in der Straße Am Welfenplatz verwüstet. Die Polizei sucht Zeugen zur Sachbeschädigung der Realschule in der hannoverschen List. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover bemerkte ein 56-jähriger ...

mehr