Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Räumlichkeiten in Turnhalle einer Realschule in Hannover-List verwüstet

Hannover (ots)

Am Sonntag, 04.12.2022, haben Unbekannte die Räumlichkeiten einer Turnhalle in der Straße Am Welfenplatz verwüstet. Die Polizei sucht Zeugen zur Sachbeschädigung der Realschule in der hannoverschen List.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover bemerkte ein 56-jähriger Mitarbeiter der Schule gegen 12:30 Uhr Beschädigungen in Räumen der schuleigenen Turnhalle. Die daraufhin gerufene Polizei ermittelte bereits, dass Unbekannte am 04.12.2022 zwischen 15:00 und 19:00 Uhr die Schäden verursacht haben müssen. Bei den Taten wurden Umkleide- und Toilettenräume so stark beschädigt, dass ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro entstand.

Die Polizeiinspektion Hannover hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-2720 zu melden. /desch, aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell