Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jähriger aus Hannover-Kleefeld vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Seit Dienstag, 06.12.2022, wird ein 16-jähriger Jugendlicher aus Kleefeld vermisst. Davoud M. verließ das Gelände eines Kinderkrankenhauses im hannoverschen Stadtteil Bult und kehrte bislang nicht in seine Wohneinrichtung zurück. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr informierten Mitarbeiter der Wohngruppe von Davoud M. die Polizeistation Kleefeld darüber, dass der 16-Jährige einen Termin in einem Kinderkrankenhaus in Hannover-Bult ohne vorherige Absprache verlassen habe und bislang nicht in die Wohngruppe zurückgekehrt sei. Aufgrund der Minderjährigkeit und selbstverletzendem Verhaltens des 16-Jährigen kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der 16-Jährige im innerstädtischen Bereich von Hannover aufhält. Da bisherige umfangreiche Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg brachten, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach Davoud M. und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vermisste ist circa 1,65 Meter groß, hat dunkle, kurze Haare und braune Augen. Besonders auffällig sind eine Narbe unter seinem linken Auge und eine kleine, frische Schnittverletzung am Hals. Der 16-Jährige war zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer dunklen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet und trug einen Verband am Arm.

Zeugen, die Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort von Davoud M. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Rufnummer 0511 109-3217 zu melden. /aw, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell