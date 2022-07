POL-FR: Schopfheim: Anhänger überholt Zugfahrzeug

Freiburg (ots) - Während dem Besuch einer Gaststätte in einem großen Einkaufscenter in Friedlingen wurde am Samstag, 16.07.2022, einem 75-jährigen Mann seine Umhängetasche gestohlen. Gegen 17.00 Uhr bemerkte der 75-Jährige das Fehlen seiner Umhängetasche, welche zuvor auf dem Tisch lag. In der Tasche befanden sich unter anderem ein Hörgerät, Bargeld sowie ein ...

