Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in Bäckerei

Metelen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (09.04.), 11.20 Uhr und Montag (10.04.), 09.20 Uhr sind Unbekannte in eine Bäckerei an der Straße Neutor eingestiegen. Die Bäckerei befindet sich in den Räumlichkeiten eines Supermarktes. Die Täter hebelten ersten Ermittlungen zufolge eine Nebeneingangstür zur Bäckerei auf und verschafften sich so Zugang. In den Räumlichkeiten hebelten die Täter einen Tresor auf und entwendeten daraus eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell