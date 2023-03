Polizei Bielefeld

POL-BI: Vier Scheiben an einem Grundschulgebäude beschädigt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht auf Donnerstag, 30.03.2023, gewaltsam Zugang zu einer Grundschule an der Straße Am Stadion und flüchtete ohne Beute.

Zwischen 21:30 Uhr am Mittwoch und 06:00 Uhr am Donnerstag näherte sich der Täter vermutlich zunächst der Rückseite des Gebäudes und schlug ein Glaselement einer Nebentür ein. Anschließend beschädigte er drei Fenster, die zum Schulhof ausgerichtet sind, und stieg über eines der Fenster in das Gebäude ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter kein Diebesgut bei sich, als er das Gebäude verließ.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

