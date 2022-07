Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schwerpunkteinsatz Verkehr

Lippstadt (ots)

Bei einer Schwerpunktkontrolle im Verkehrsbereich, wurden am Montagnachmittag an der B 55 unzählige Fahrzeuge kontrolliert. Am "Rasthaus Süd" wurden insgesamt 40 Verkehrsverstöße geahndet. Drei Fahrer hatten keinen Führerschein und drei weitere standen unter dem Einfluss berauschender Mittel. Des Weiteren wurden Verwarngelder wegen Gurtverstößen, Handynutzung und technischer Mängel an den Fahrzeugen erhoben. Solche Schwerpunktkontrollen werden auch in Zukunft regelmäßig durchgeführt. Sie sind ein Beitrag zur Verkehrssicherheit in unserem Bereich. (lü)

