POL-BI: Zweite gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld: Suche nach Vermisstem nach Knochenfund

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Paderborn / Schloß-Neuhaus - Die Mordkommission "Hase" der Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Paderborn weiten die Ermittlungen aus und wenden sich mit einer übersetzten Pressemitteilung an russischsprachige Personen. Die polizeilichen Suchmaßnahmen am Habichtsee am Dienstag und Mittwoch, 29.03.2023, blieben ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.

Anbei finden Sie die Übersetzung der ersten Presseerklärung vom 28.03.2023, 07:35 Uhr, im PDF-Format: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5473564

