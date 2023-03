Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 17.-18.03.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 17.03.23, 16:15 Uhr, wurde ein 59jähriger Vechtaer mit einem Kleinkraftrad in Bakum angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Vechtaer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der 59jährige muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Fr., 17.03.2023, gg. 15.35 h befuhr ein 27-jähriger aus Aserbaidschan mit seinem Pkw die Harmer Straße in Bakum, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vörden - Brand an Feuerholz

Am Freitag 17.03.2023, gg 23:10 Uhr erkennt ein Anwohner, dass auf dem Hinterhof des Resthofs ein Feuer lodert. Ein Holzscheit ist auf bislang ungeklärte Ursache in Brand geraten. Bereits am Nachmittag kam es auf dem Hinterhof zu einer Rauchentwicklung unbekanntem Ursprungs. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden.

