Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall - Fahrerin ohne Führerschein

Auw bei Prüm (ots)

Am 10.01.2023 kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Auw bei Prüm. Hierbei kam ein Pkw Kia in der Rother Straße aus Richtung Roth bei Prüm kommend in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Pkw zunächst mit einer Straßenlaterne und im Anschluss mit einer angrenzenden Grundstücksmauer. Die verantwortliche Fahrzeugführerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Sie war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diesbezüglich wird ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Die ebenfalls im Fahrzeug befindliche Beifahrerin wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt.

