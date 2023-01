POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf Parkplatz, "Zeugin 'Kamera' klärt Unfallhergang lückenlos auf!"

Hillesheim (ots) - Am 09.01.2023 führten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun in den Vormittagsstunden Kontrollen im Bereich der Straße "Mühlendamm" in Hillesheim durch. Hier wurde insbesondere ein Augenmerk auf die verbotswidrige Durchfahrt des "Mühlendamms" gelegt. Zudem wurde zu Schulbeginn besonders auf die Anschnallpflicht und die richtige Kindersicherung geachtet. Erfreulicherweise hielt sich das Aufkommen der festgestellten Verstöße im geringen ...

