POL-S: In Gaststätte und Lieferservice eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind am Samstag oder Sonntag (03./04.09.2022) in einen Lieferservice an der Möhringer Straße und in eine Gaststätte an der Grazer Straße eingebrochen. An der Möhringer Straße hebelten Unbekannte am Samstag, zwischen 02.30 Uhr und 13.30 Uhr, die Hintertür eines Lieferservice auf. Aus dem Tresen stahlen sie in der Folge eine Kasse mit mehreren hundert Euro Bargeld und flüchteten. An der Grazer Straße brach am Sonntag, gegen 03.45 Uhr ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür der Gaststätte auf und stahl vom Tresenbereich einen Geldbeutel mit Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Täter war zirka 175 bis 180 Zentimeter groß, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, eine schwarze Maske sowie schwarze Handschuhe und schwarze Schuhe mit weißer Sohle, vermutlich von der Marke Adidas. Zeugen im Fall Möhringer Straße werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden. Zeugen im Fall Grazer Straße werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

