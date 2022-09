POL-S: Passant hinterlässt Zettel am Unfallfahrzeug - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann soll am frühen Sonntagmorgen (04.09.2022) in einem Parkhaus an der Kronprinzstraße eine 20-jährige Frau sexuell bedrängt haben. Die 20-Jährige hielt sich im Laufe des Abends in einer Diskothek am Kronprinzplatz auf und lernte dort den Unbekannten kennen. Im weiteren Verlauf soll es dann zwischen 03.30 Uhr und 04.15 Uhr gegen den Willen der jungen Frau zu sexuellen ...

mehr