Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Werkstatt eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag (04.09.2022) in eine Werkstatt an der Lindpaintnerstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 22.00 Uhr und 08.30 Uhr mehrere Fenster der Werkstatt ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Ob die Einbrecher Beute machten, wird noch geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell