POL-OG: Lahr, Friesenheim, A5 - Auffahrunfall nach Trunkenheitsfahrt

Lahr (ots) - Zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro kam es am Sonntagnachmittag in der Lotzbeckstraße. Ein 49-Jähriger öffnete kurz vor 16:30 Uhr die Fahrertür seines Volkswagens genau in dem Moment, als ein 69-jähriger Golf-Fahrer vorbeifahren wollte. Der 69 Jahre alte Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal in die Tür des parkenden Autos. Verletzt wurde niemand. /si

