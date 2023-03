Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum, Ortsteil Lüsche: Sachbeschädigung durch Kinder- Zeugenaufruf

Wie der Polizei Bakum erst jetzt bekannt wurde, wurde Ende Februar (22.02.2023) ein Firmenfahrzeug in Lüsche beschädigt. In der Straße "Kühlings Kamp", auf dem Gelände einer Agrar-Firma, wo sich aktuell eine Baustelle befindet, wurden zwei Fahrzeuge mit Sand/Erde beworfen. Dadurch wurde eines der beiden Pkw (VW Arteon) beschädigt. Die Tatzeit lässt sich zwischen 15.00 und 17.15 Uhr eingrenzen. Zeugen konnten kurz nach der Tatfeststellung "drei blonde Jungen" vom Tatort weglaufen sehen, die offensichtlich zuvor auf der Baustelle auf einem Sandhaufen gespielt haben. Diese waren zwischen 7-10 Jahre alt und flüchteten in eine nahegelegene Siedlung. Hinweise bitte an die Polizei Bakum, Tel.: 05438-959710

