Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 3. März 2023, 16.00 Uhr und Donnerstag, 16. März 2023, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen die Kennzeichen eines Seat Ibiza, welcher in der Industriestraße bei der Liegestelle Kampe stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Ramsloh - Handydiebstahl

Am Donnerstag, 16. März 2023, gegen 15.37 Uhr, hielt sich eine 39-jährige Frau aus dem Saterland in einem Lebensmitteldiscounter in der Hauptstraße auf. Als sie für einen kurzen Augenblick ihr Handy zur Seite gelegt hatte, um Ware aus der Tiefkühltruhe zu holen, entwendete eine unbekannte Person das Telefon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Friesoythe - Pedelec-Diebstahl

Am Donnerstag, 9. März 2023, zwischen 21.00 Uhr und 23.30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damen- sowie ein Herren-Pedelec der Marke Kalkhoff Agattu, welche verschlossen in der Barßeler Straße standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es im Zeitraum zwischen dem 7. und 8. März 2023 zwischen 22.00 und 6.00 Uhr auf einem Parkplatz hinter einer Spielothek in der Bahnhofstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Pkw Seat Ateca. Es wurde die Windschutzscheibe und der Lack an der Fahrerseite zerkratzt. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (04491/93160) zu melden.

Bösel - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 15. März 2023, 16.00 Uhr und Donnerstag, 16. März 2023, 11.30 Uhr, zerschlug eine bislang unbekannte Person ein Vorhängeschloss, welches an einer Waggontür der Museumseinbahn angebracht war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 16. März 2023, gegen 8.30 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Kleinkraftradfahrer aus dem Saterland auf dem Scharreler Damm. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell