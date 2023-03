Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - E-Scooter entwendet

Am Dienstag, 14. März 2023, zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter der Marke Ninebot. Dieses stand verschlossen bei einem Jugendzentrum in der Straße Zitadelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Schornsteinbrand

Am Mittwoch, 15. März 2023, gegen 19.20 Uhr, wurde ein Schornsteinbrand in der Straße Im Herrengarten gemeldet. Dieser war aus ungeklärter Ursache ausgebrochen und bereitete sich innerhalb des Schornsteins aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Neuenkirchen und Damme waren im Einsatz. Eine Schadenhöhe ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Damme - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 13. März 2023, 18.55 Uhr und Dienstag, 14. März 2023, 7.55 Uhr, wurde ein Ford Fiesta, welcher in der Lindenstraße stand, durch eine unbekannte Person zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 16. März 2023, 03.19 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Große Straße, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der 33-Jährige konnte eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Diese hatte jedoch ihre Gültigkeit verloren, da er bereits seit mehr als einem halben Jahr seinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 14. März 2023, zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen Citroen C4 Picasso, welcher auf einem Parkplatz hinter einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 15. März 2023, zwischen 12.00 Uhr bis 12.10 Uhr wurde in der Astruper Straße, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, ein blauer Mercedes-Benz, GLC-Serie von einer bislang unbekannten Person mit einem Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Die Person entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbek unter der Telefon-Nummer 04445-95047-0 in Verbindung zu setzen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Von Mittwoch, 15. März 2023, 21.00 Uhr bis Donnerstag, 16. März 02.00 Uhr, parkte ein 62-jähriger Mann aus Grevesmühlen seinen Lkw auf dem Parkplatz einer Raststätte an der Harmer Straße. Als ein weiterer Lkw nach links vom Parkplatz abbiegen wollte, touchierte dieser den Lkw des 62-jährigen Mannes und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der parkende Lkw wurde im vorderen Bereich beschädigt, war aber weiterhin fahrbereit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter der Telefon-Nummer 04446-95971-0 entgegen.

