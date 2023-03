Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Betriebserlaubnis erloschen

Am Mittwoch, 15. März 2023, um 18.15 Uhr fuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Molbergen auf der Osterstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hier wurde festgestellt, dass der dB-Eater entfernt worden und damit die Betriebserlaubnis erloschen war. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 15. März 2023, gegen 5.30 Uhr, stand ein 63-jähriger Autofahrer an einer Zapfsäule einer Tankstelle in der Krapendorfer Straße, als ein LKW beim Vorbeifahren den Außenspiegel des VW Passat beschädigte. Anschließend entfernte sich der LKW in Richtung Lastrup. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell