POL-CLP: Neuenkirchen-Vörden - Einbruch: Ergänzung zum Tatort

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Geldbörsendiebstahl Am Montag, 13. März 2023, 11.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 48-jährigen Frau aus ihrer Jackentasche. Sie befand sich zu dieser Zeit in einem Lebensmitteldiscounter in der Wiesenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen. Neuenkirchen-Vörden - Einbruch In der Zeit zwischen Montag, 13. ...

mehr