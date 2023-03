Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Versuchter Einbruch in Wohnhaus Zwischen Freitag, den 10. März 2023, gegen 19.30 Uhr und Samstag, den 11. März 2023, um 16.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Doppelhaushälfte in der Straße An den Tannen einzudringen. Es blieb bei einem Versuch. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe ...

mehr