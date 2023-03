Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Geldbörsendiebstahl

Am Montag, 13. März 2023, zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus der Jackentasche einer 69-jährigen Frau, als sie sich in einem Verbrauchermarkt in der Holdorfer Straße befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 13. März 2023, gegen 9.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen im Falkenweg die Geldbörse samt Inhalt eines 83-jährigen Mannes aus dessen Jackentasche. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich der Mann für Einkäufe in dem dortigen Lebensmittel-Discounter auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Steinfeld - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, März 2023, 18.00 Uhr und Samstag, 11. März 2023, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das hintere Kennzeichenschild eines Daimler Actros, welcher auf einem Gelände in der Stunnebäke stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 12. März 2023, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Graf-von-Galen-Straße in die Garage eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie ein verschlossen abgestelltes Pedelec des Herstellers Cube, Reaction Hybrid EXC 750 WH. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Holdorf - Diebstahl eines E-Bike

Am Montag, 13. März 2023, zwischen 7.00 Uhr und 15.50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein angeschlossenes E-Bike der Marke REX vom Fahrradständer am Bahnhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Lohne - Einbruch in ein Fitnessstudio

In der Zeit zwischen Sonntag, 12. März 2023, 20.00 Uhr und Montag, 13. März 2023, 8.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Fitnessstudio im Brägeler Forst. Hier brach er eine Ladenkasse auf und entwendete Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Lkw

Von Samstag, 11. März 2023, 09.00 Uhr bis Sonntag, 12. März 2023, 16.00 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Falkenrotter Straße Zugang zu einer verschlossen abgestellten Sattelzugmaschine der Marke DAF und entwendeten diese samt dem nicht beladenen Kühlanhänger. Das Fahrzeug stand in dem genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines dortigen Elektrofachmarktes. Im Laufe des heutigen Morgens konnte das Fahrzeug wieder aufgefunden und sichergestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Holdorf - Dieseldiebstahl

Zwischen Donnerstag, 9. März 2023, um 16.45 Uhr und Montag, 13. März 2023, 7.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus zwei Baggern ca. 580 Liter Dieseltreibstoff. Die Fahrzeuge standen zu dieser Zeit auf einer Baustelle in der Dopheide. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 12. März 2023, 18.30 Uhr, und Montag, 13. März 2023, 11.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Windschutzscheibe eine VW Up!, welcher in der Straße Westerort in einer Parklücke an der Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Samstag, 11. März 2023, 18.30 Uhr und Sonntag, 12. März 2023, 7.00 Uhr, besprühte eine bislang unbekannte Person an zwei Stellen die Begrenzungsmauer zu einer Kapelle in der Kirchstraße mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Fahrrad

Am Montag, 13. März 2023, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Driverstraße ein auf dem Gelände der Schule abgestelltes lila Damenfahrrad des Herstellers Bulls, Sharptail. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 13. März 2023, gegen 9.00 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Dinklage auf der Sanderstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

