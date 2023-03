Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Am Montag, 13. März 2023, kam es am frühen Nachmittag im Bereich Cloppenburg zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die Unbekannten gaben u.a. an, dass es in der Siedlung zu Einbrüchen oder zu einem Überfall gekommen sei und versuchten Kenntnis über die finanziellen Verhältnisse sowie Wertgegenstände zu erlangen. Es blieb dabei bei Versuchstaten.

Nachfolgende Tipps möchten wir Ihnen dazu ans Herz legen:

- Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen und Wertsachen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Mehr Infos zu dem Thema gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten

Cloppenburg - Farbschmierereien

Zwischen Samstag, 11. März 2023, 7.00 Uhr und Montag, 13. März 2023, 6.45 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen ein Schulgebäude in der Bahnhofstraße mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 13. März 2023, um 13.52 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Haren auf dem Vinner Weg. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lindern - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 13. März 2023, gegen 9.40 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der Liebig Straße in Richtung Mühlenberg. Ein 61-jähriger Transporterfahrer aus Cloppenburg wollte von einem Grundstück auf die von Liebig Straße auffahren. Dabei kollidierte der 61-jährige Transporterfahrer mit dem 40-jährigen Autofahrer. Bei dem Unfall wurde der Löninger leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Montag, 13. März 2023, gegen 11.30 Uhr, fuhr ein 85-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Bahnhofstraße in Richtung Pingel-Anton. Hier wollte er schließlich nach rechts in Richtung Poststraße abbiegen. Dabei kreuzte unvermittelt ein 3-jähriges Kind die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 10. März 2023, 17.00 Uhr und Montag 13. März 2023, 00.00 Uhr, fuhr eine unbekannte Person mit einem Auto auf der Straße Brook aus Richtung der Lindenallee und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Doppelstabmattenzaun. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Hoheging - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 13. März 2023, um 16.30 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Cappeln auf der B213 in Richtung Cloppenburg. Als der vor ihm fahrende 20-jährige Autofahrer aus Oldenburg verkehrsbedingt bremsen musste, kam es zu einem Auffahrunfall. Dabei verletzte sich der Beifahrer des 18-jährigen Autofahrers leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell