POL-CLP: Einzelmeldungen für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Landkreise Cloppenburg und Vechta - Ergebnisse der länderübergreifenden Kontrollwoche

In der vergangenen Woche hat sich die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta an der länderübergreifenden Kontrollwoche zum Thema "Gegenseitige Rücksichtnahme" beteiligt und in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta Kontrollen durchgeführt.

Polizeidirektor Walter Sieveke zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen der Kontrollwoche: "Diese Schwerpunktkontrollen sind ein geeignetes Mittel, Verkehrsteilnehmende immer wieder zu sensibilisieren und auf Gefahren aufmerksam zu machen. Und auch die Ergebnisse zeigen, dass diese Kontrollen leider immer wieder notwendig sind. Wir sollten gemeinsam daran arbeiten, die Situation weiter zu verbessern. Sprechen sie z.B. mit Angehörigen und Freunden über die Gefahren oder machen sie sie darauf aufmerksam, sollte ihnen auffallen, wenn sie ein möglicherweise gefährliches Verhalten im Straßenverkehr an den Tag legen."

Insgesamt wurden zusammengefasst 246 Verstöße durch die Polizeibeamten in der gesamten Woche festgestellt.

Diese verteilen sich auf

- 42 Geschwindigkeitsverstöße - 74 x wurde das Mobiltelefon genutzt - 49 x Gurtverstoß - 5 x Fahren unter Drogen - 1 x Fahren unter Alkoholeinfluss - 58 Verstöße wurden durch Radfahrende begangen (49 x davon wurde falsche Straßenseite genutzt) - 5 Rotlichtverstöße - 4 Verstöße Pflichtversicherung - 8 x Erlöschen der Betriebserlaubnis

Wir berichteten bereits über zwei Kontrolltage:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5460321 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5459250

Landkreise Cloppenburg und Vechta - Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta setzt Kontrollen fort

Nach der länderübergreifenden Kontrollwoche folgt ab heute eine eigens initiierte Geschwindigkeitsmesswoche.

Nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit gehört weiterhin zu den Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle, welche mitunter auch tödlich enden können.

2021 lag bei insgesamt 293 Verkehrsunfällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit zugrunde (2020: 306). Insgesamt kamen dabei 96 Unfallbeteiligte durch Verkehrsunfälle aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zu Schaden (sechs tödlich, 24 schwer- und 66 leicht verletzt). Dieses entspricht einem Gesamtanteil von 32,76 Prozent.

Daher wird die Polizei im Rahmen der Verkehrsüberwachung in dieser Woche inspektionsweit ein Augenmerk darauflegen.

