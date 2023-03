Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 12. März 2023, gegen 20.45 Uhr, fuhr ein Jugendlicher aus dem Landkreis Vechta mit einem Kleinkraftrad auf der Schwichtelerstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei konnte er lediglich eine Mofaprüfbescheinigung aushändigen. Es war damit nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt.

Vechta - Auseinandersetzung

Am Sonntag, 12. März 2023, gegen 6.00 Uhr, kam es in der Großen Straße zwischen mehreren Personen zu einem Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei wurden drei Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren sowie ein 28-jähriger Mann durch zwei unbekannte männliche Personen leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Einfluss von Drogen

Am Sonntag, 12. März 2023, um 22.10 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen-Vörden auf der Seelgenhofstraße. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Sonntag 12. März 2023, 11.15 Uhr befuhr ein 33-jähriger aus Diepholz mit einem blauen Hyundai, Tucson ix 35, den Bergweg in Fahrtrichtung Steinfeld. Als ein mittelgroßer Hund, mit hellbraunem, kurzem Fell und weißen Flecken über die Fahrbahn lief, wich der 33-Jährige dem Tier aus. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug gegen die dortige Verkehrsinsel, wodurch wiederum beide Reifen der linken Fahrzeugseite stark beschädigt wurden. Der Hund entfernte sich in Richtung Siedlerweg. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne (Tel.: 04441-80846-0) in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Einbruch in einen Geräteraum

In der Zeit von Donnerstag, 9. März 2023, 15.30 Uhr bis Freitag, 10. März 2023, 7.30 Uhr begaben sich unbekannte Personen im Ortsteil Lutten, in der Oststraße, auf das Gelände einer Kindertagesstätte. Hier brachen sie die Tür des Geräteraumes der angrenzenden Tagesstätte auf und entwendeten einen Laubbläser des Herstellers Stihl, einen Laubbläser des Herstellers Echo und einen Schraubenschrank. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Visbek - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Von Mittwoch, 8. März 2023, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 9. März 2023, 03.30 Uhr verschafften sich unbekannte Personen im Visbeker Damm Zugang zum Tank eines Lkw und entwendeten ca. 500 Liter Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Damme - Illegale Müllentsorgung

Am Samstag,11. März 2023, um 20.00 Uhr wurde eine illegale Müllentsorgung gemeldet. Durch eine bislang unbekannte Person wurden an der Straße Zu den Klünen mehrere Autoreifen und zwei Kunststoffsäcke mit Gartenabfällen im Straßengraben entsorgt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell