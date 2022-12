Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Nauheim: Auseinandersetzung nach Eishockey-Spiel

Friedberg (ots)

Im Rahmen des Eishockeyspiels Krefeld - Bad Nauheim kam es am Sonntagnachmittag (18.11.2022) in und am das Eisstadion unter mehreren Fans beider Teams zu verbalen sowie körperlichen Auseinandersetzungen. Polizeikräfte trennten die beiden rivalisierenden Lager voneinander, stellten die Identitäten mehrerer Personen fest und sorgten für die störungsfreie Abreise der Zuschauer. Nach bisherigem Erkenntnissen hatten sich auch etwa 15 bis 20 der Hooliganszene zuzurechnende Personen unter die einheimischen Fans gemischt, die an den Ausschreitungen beteiligt gewesen sein sollen.

Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Etwaige Geschädigte haben sich bei der Friedberger Polizei bislang nicht gemeldet.

